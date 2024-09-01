Denizlispor'da futbola iki patron

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asbaşkanımız Güray Özkan ve yeni yönetim kurulu üyemiz Özkan Dibekoğlu, futbol şubemizden sorumlu olacak. Yeni projelerle kulübümüze güç katacak olan futbol şubemiz, Alman disiplini ile çalışmaya devam edecek. Yönetici arkadaşlarımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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