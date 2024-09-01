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        Denizlispor'da futbola iki patron

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da futbolun başında olacak yöneticiler belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:20
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        Denizlispor'da futbola iki patron
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da futbolun başında olacak yöneticiler belirlendi.

        Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asbaşkanımız Güray Özkan ve yeni yönetim kurulu üyemiz Özkan Dibekoğlu, futbol şubemizden sorumlu olacak. Yeni projelerle kulübümüze güç katacak olan futbol şubemiz, Alman disiplini ile çalışmaya devam edecek. Yönetici arkadaşlarımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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