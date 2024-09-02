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        Merkezefendi potada CSKA'ya direnemedi

        BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basket oynadığı ikinci hazırlık maçında Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova'ya 85-67 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:24
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        Merkezefendi potada CSKA'ya direnemedi
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basket oynadığı ikinci hazırlık maçında Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova'ya 85-67 mağlup oldu. Antalya'da oynanan karşılaşmanın periyotları 23-21, 49-31, 67-52 CSKA'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. Denizli temsilcisinde yeni transferlerden Simi Shittu 10 sayıyla çift haneli skora ulaşan tek isim oldu. Bleijenbergh 9, Isaiah Reese 8, Noah Thomasson 7, Ben McLemore 7 sayı attı. Merkezefendi daha önce Antalya'da çıktığı ilk özel maçta yine Rus ekibi Lokomotiv Kuban'a da 82-69 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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