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        Denizlispor'dan eski yönetim açıklaması

        TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da mayıs ayında göreve gelen yönetimle eski yönetim arasındaki temlik tartışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:02
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        Denizlispor'dan eski yönetim açıklaması
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        TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da mayıs ayında göreve gelen yönetimle eski yönetim arasındaki temlik tartışması sürüyor. Daha önce Eski Başkan Mehmet Uz'un kulübe gelen kaynaklar için kulüpten kendi üzerinden temlik alarak Denizlispor'u borçlandırdığını iddia eden yönetim yeni bir açıklama yaptı.

        Yeşil-siyahlılar, "Denizlispor Kulübü olarak, maalesef eski yönetimin görev süresi boyunca kulübümüze ait mali kaynakları usulsüz ve karşılıksız olarak temlik ettiği tespit edilmiş ve bu husus hakkında siz değerli taraftar ve basın mensuplarına gerekli açıklamalar yapılmıştır" dedi.

        "Bu konuda önemli gelişmeler yaşanmaktadır, piyasaya dağıtılan temlikleri eski başkan şu an itibarıyla kendi üzerine geri devralmakta olup, usulsüz işlerine devam etmektedir" denilen açıklamada, "Bu işlemlerle ilgili sürecin titizlikle takip edildiğini kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız. Kulübümüzün mali disiplinini sağlama ve Denizlispor'un geleceğini güvence altına alma adına bu gelişme önemli bir adım teşkil etmektedir. Denizlispor camiası olarak, bu sürecin kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda sonlandırılması için gerekli tüm hukuki ve idari işlemleri sürdürmekte kararlıyız. Süreçte bize destek veren taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür eder, gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz" ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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