Denizlispor'dan eski yönetim açıklaması

TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da mayıs ayında göreve gelen yönetimle eski yönetim arasındaki temlik tartışması sürüyor. Daha önce Eski Başkan Mehmet Uz'un kulübe gelen kaynaklar için kulüpten kendi üzerinden temlik alarak Denizlispor'u borçlandırdığını iddia eden yönetim yeni bir açıklama yaptı.

Yeşil-siyahlılar, "Denizlispor Kulübü olarak, maalesef eski yönetimin görev süresi boyunca kulübümüze ait mali kaynakları usulsüz ve karşılıksız olarak temlik ettiği tespit edilmiş ve bu husus hakkında siz değerli taraftar ve basın mensuplarına gerekli açıklamalar yapılmıştır" dedi.