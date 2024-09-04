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        Denizlispor'da Muhammet Yavuz ameliyat oldu

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu hafta ilk maçında Bergama Sportf ile karşı karşıya gelecek Denizlispor sakatlık şokuyla sarsıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:20
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        Denizlispor'da Muhammet Yavuz ameliyat oldu
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu hafta ilk maçında Bergama Sportf ile karşı karşıya gelecek Denizlispor sakatlık şokuyla sarsıldı. Yeşil-beyazlıların genç futbolcusu Muhammet Yavuz, ön çapraz bağlarından sakatlandı. Ameliyat edilen Muhammet'in enz az 7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Özkan Dibekoğlu ve yardımcısı Memiş Sarıçam, futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Muhammet Yavuz ön çapraz bağı sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştur. Muhammet Yavuz’a en kısa sürede sahalarda yeniden görmek dileğiyle geçmiş olsun diyoruz" denildi. Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'ndaki rakibi ise Bucak Belediyesi Oğuzhanspor oldu. Denizli, 10-12 Eylül tarihleri arasındaki maça deplasmanda çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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