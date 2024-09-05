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        Denizlispor'dan taraftara uyarı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk haftasında cumartesi günü Bergama Sportif'i ağırlayacak Denizlispor'da yönetim taraftara takıma centilmence destek çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:03
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        Denizlispor'dan taraftara uyarı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk haftasında cumartesi günü Bergama Sportif'i ağırlayacak Denizlispor'da yönetim taraftara takıma centilmence destek çağrısı yaptı. Yeşil-siyahlı yönetim, geçen sezondan sarkan ceza nedeniyle takımın ilk hafta sahaya taraftar desteğinden yoksun çıkacağını belirtip, kalan maçlarda saha olayları ve küfürlü tezahürat konusunda uyardı. Denizlispor yönetimi, geçen sezon 4 maçlarının saha olayları ve küfürlü tezahürat yüzünden seyircisiz oynandığını hatırlattı.

        Denizlispor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bildiğiniz üzere, 2023-2024 sezonunda yaşadığımız saha olayları ile olumsuz tezahüratlar nedeniyle 4 maçımız seyircisiz oynandı ve 462 bin TL para cezası aldık. Bu sezonun ilk maçı olan Bergama FK karşılaşması da maalesef seyircisiz oynanacak. Bu tür olayları tekrar yaşamamak için sizleri, takımımızı zeka, espri ve hiciv dolu bir şekilde desteklemeye davet ediyoruz. Her zamanki centilmenliğimizi ve sportif ruhumuzu sahada olduğu kadar tribünlerde de göstermek, Denizlispor'un başarısına katkıda bulunacaktır. Bu sezonun her anını keyifle ve centilmence geçirelim. Denizlispor'un adını hem oyunuyla hem de destek şekliyle gururla duyuralım" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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