Denizlispor - Bergama Sportif: 3-1
DENİZLİSPOR, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un ilk haftasında sahasında Bergama Sportif'i 3-1 mağlup etti.
DENİZLİSPOR, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’un ilk haftasında sahasında Bergama Sportif’i 3-1 mağlup etti.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizlispor, 2024-25 sezonunun ilk maçında evinde Bergama Sportif ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar, 45+2'nci dakikada Yusuf'u golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Denizlispor'da bu kez dakikalar 77'yi gösterince Emre Furtuna sahne aldı, skor 2-0 oldu. Konuk Bergama Sportif, 88'inci dakikada Halil İbrahim'in attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1. Denizlispor'da 90'ıncı dakikada Mehmet skoru belirledi: 3-1. Uzatma dakikalarında sonuç değişmedi, Denizlispor sezona galibiyetle başladı.
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