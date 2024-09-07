Denizlispor - Bergama Sportif: 3-1

DENİZLİSPOR, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’un ilk haftasında sahasında Bergama Sportif’i 3-1 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizlispor, 2024-25 sezonunun ilk maçında evinde Bergama Sportif ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar, 45+2'nci dakikada Yusuf'u golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Denizlispor'da bu kez dakikalar 77'yi gösterince Emre Furtuna sahne aldı, skor 2-0 oldu. Konuk Bergama Sportif, 88'inci dakikada Halil İbrahim'in attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1. Denizlispor'da 90'ıncı dakikada Mehmet skoru belirledi: 3-1. Uzatma dakikalarında sonuç değişmedi, Denizlispor sezona galibiyetle başladı.