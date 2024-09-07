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        Denizlispor - Bergama Sportif: 3-1

        DENİZLİSPOR, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un ilk haftasında sahasında Bergama Sportif'i 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:34
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        Denizlispor - Bergama Sportif: 3-1
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        DENİZLİSPOR, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’un ilk haftasında sahasında Bergama Sportif’i 3-1 mağlup etti.

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizlispor, 2024-25 sezonunun ilk maçında evinde Bergama Sportif ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar, 45+2'nci dakikada Yusuf'u golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Denizlispor'da bu kez dakikalar 77'yi gösterince Emre Furtuna sahne aldı, skor 2-0 oldu. Konuk Bergama Sportif, 88'inci dakikada Halil İbrahim'in attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1. Denizlispor'da 90'ıncı dakikada Mehmet skoru belirledi: 3-1. Uzatma dakikalarında sonuç değişmedi, Denizlispor sezona galibiyetle başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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