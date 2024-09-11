Merkezefendi'nin turnuvası başlıyor

BASKETBOLSüper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'in ev sahipliği yaptığı sezon öncesi turnuvası Anım Cup yarın başlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk gün saat 16.00'da ev sahibi Merkezefendi ile Manisa Basket karşılaşacak. Turnuvada cuma günü saat 16.00'da Büyükçekmece-Manisa Basket, cumartesi ise 14.00'te Merkezefendi-Büyükçekmece maçları oynanacak. Tribünlere girişler ücretsiz olacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.