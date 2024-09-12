Denizlispor lige döndü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk maçında evinde Bergama Sportif'i 3-1 yenip sezona galibiyetle başlayan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'na ise ilk turdan veda etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Oğuzhanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maçta rakibine penaltılarla 6-5 yenilerek elendi. Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu zorlu bir 120 dakika oynadıklarını belirterek, "80'inci dakikada 10 kişi kaldık. Golü bulamadık. Penaltılarla elendik, üzgünüz ama bizim için lig çok önemli. Sezona galibiyetle başladık. Bu hafta Bursa Nilüfer FK deplasmanına çıkacağız. Bu maçı da kayıpsız geçip 2'de 2 yapmak istiyoruz" dedi.