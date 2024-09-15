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        Denizlispor puana sevindi

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona galibiyetle başlayan Denizlispor, 2'nci hafta müsabakasında deplasmanda Bursa Nilüfer FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:51
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        Denizlispor puana sevindi
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona galibiyetle başlayan Denizlispor, 2'nci hafta müsabakasında deplasmanda Bursa Nilüfer FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında yenik duruma düşen yeşil-siyahlılar, 76'ncı dakikada Emre Furtuna ile beraberliği yakalayıp Bursa'dan 1 puanla döndü.

        Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, deplasmanlarda alınan her puanın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir karşılaşma çıkardık. Rakibimiz de bizim gibi sezona galibiyetle başlamıştı. İnanıyorum ki sezon boyunca üst sıralarda yer alırız. Bunun için çok çalışacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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