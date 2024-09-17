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        Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 07:38 Güncelleme: 17.09.2024 - 07:45
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        Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat nedeniyle kapalı olan restoranda arkadaşlarıyla oturan Mehmet Demirkaya (25) ile yanlarına gelen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tabancalarla ateş edip, bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, restoranda sırtından vurulan Mehmet Demirkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Devran S. ile ismi öğrenilemeyen kişi ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, 20’den fazla boş kovan ile tabanca ve bıçak bulundu. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Mehmet Demirkaya’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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