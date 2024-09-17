Ölümlü silahlı ve bıçaklı kavgaya 5 gözaltı

DENİZLİ'de iki grup arasında çıkan Mehmet Demirkaya'nın (25) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayın 2 arkadaş arasında geçmişe dayalı küfürleşme sonucu çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesinde Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat nedeniyle kapalı olan restoranda arkadaşlarıyla oturan Mehmet Demirkaya ile yanlarına gelen kişiler henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tabancalarla ateş edip, bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, restoranda sırtından vurulan Mehmet Demirkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçakla yaralanan Devran S. ile Mehmet A., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.