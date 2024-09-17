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        Ölümlü silahlı ve bıçaklı kavgaya 5 gözaltı

        DENİZLİ'de iki grup arasında çıkan Mehmet Demirkaya'nın (25) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:21
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        Ölümlü silahlı ve bıçaklı kavgaya 5 gözaltı
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        DENİZLİ'de iki grup arasında çıkan Mehmet Demirkaya'nın (25) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayın 2 arkadaş arasında geçmişe dayalı küfürleşme sonucu çıktığı öğrenildi.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesinde Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat nedeniyle kapalı olan restoranda arkadaşlarıyla oturan Mehmet Demirkaya ile yanlarına gelen kişiler henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tabancalarla ateş edip, bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, restoranda sırtından vurulan Mehmet Demirkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçakla yaralanan Devran S. ile Mehmet A., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında olaya karışan yaralı 2 kişi dahil toplam 5 kişiyi gözaltına aldı, ruhsatsız 3 ayrı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Araştırmada, ölen Mehmet Demirkaya ile Devran S.'nin geçmişe dayalı küfürleşme nedeniyle aralarında husumet olduğu ve olayın da bu yüzden yaşandığı öğrenildi. Gözaltına alınan Devran S. ile B.G., Y.B., O.A. ve M.A.'nın sorguları sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

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