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        Zihinsel engelli kadına cinsel istismarda 7 tutuklama

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde zihinsel engelli G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:38
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        Zihinsel engelli kadına cinsel istismarda 7 tutuklama
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        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde zihinsel engelli G.T. (23) adlı kadına cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 2'si yabancı uyruklu, 7 kişi tutuklandı.

        Bala Mahallesi’nde 5 Eylül günü zihinsel engelli G.T. ailesine cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine aile, polise şikayetçi oldu. Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. G.T’ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 2'si yabancı uyruklu, 7 kişi gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 şüpheli tutuklandı.

        Şüphelilerin G.T’yi pazar günü katıldığı düğünde alıp, yakınlardaki araziye götürüp, cinsel istismarda bulundukları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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