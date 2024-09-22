Denizlispor - Polatlı 1926: 1-1

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizlispor, evinde Polatlı 1926 SK ile berabere kaldı: 1-1. Denizlispor, 14'üncü dakikada Alihan'ın penaltı golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk takım 65'inci dakikada İbrahim'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalırken, Ankara ekibi 69'uncu dakikada Alpay'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Denizlispor puanını 5'e, Polatlı ise 4'e çıkardı.

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