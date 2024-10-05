Merkezefendi kötü başladı

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında ligin yeni ekibi Mersin Spor'a evinde 75-65 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket, maratona kötü başlangıç yaptı. Sezon öncesi kadrosunu yenileyen, aldığı iki yabancıyı gönderip geçen hafta iki yeni yabancı takviyesi yapan Denizli temsilcisi ilk hafta umduğunu bulamadı. Kendi evlerinde kötü bir şut ve serbest atış yüzdesiyle oynadıklarını belirten Antrenör Zafer Aktaş, "Savunmada da istediğimiz işleri istediğimiz sertlikte yaptığımızı düşünmüyorum. Cooper'ı ilk maçta oynatamadık. Tyler'ın da yeni gelmiş olmasına rağmen iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Yeni gelen oyuncularımızın uyumu ve sakat oyuncularımızın da tamamen iyileşip tam randımanlı oynadıklarında çok daha iyi işler yapacağız" açıklamasında bulundu.