Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi kötü başladı

        BASKETBOL Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında ligin yeni ekibi Mersin Spor'a evinde 75-65 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket, maratona kötü başlangıç yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi kötü başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında ligin yeni ekibi Mersin Spor'a evinde 75-65 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket, maratona kötü başlangıç yaptı. Sezon öncesi kadrosunu yenileyen, aldığı iki yabancıyı gönderip geçen hafta iki yeni yabancı takviyesi yapan Denizli temsilcisi ilk hafta umduğunu bulamadı. Kendi evlerinde kötü bir şut ve serbest atış yüzdesiyle oynadıklarını belirten Antrenör Zafer Aktaş, "Savunmada da istediğimiz işleri istediğimiz sertlikte yaptığımızı düşünmüyorum. Cooper'ı ilk maçta oynatamadık. Tyler'ın da yeni gelmiş olmasına rağmen iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Yeni gelen oyuncularımızın uyumu ve sakat oyuncularımızın da tamamen iyileşip tam randımanlı oynadıklarında çok daha iyi işler yapacağız" açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Denizli'de jandarmadan şehidin oğluna sürpriz doğum günü
        Denizli'de jandarmadan şehidin oğluna sürpriz doğum günü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor: 65-75
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor: 65-75
        Kuzeninin kaçıp sığındığı marketteki kasiyer Merve'yi öldüren katilin annes...
        Kuzeninin kaçıp sığındığı marketteki kasiyer Merve'yi öldüren katilin annes...
        Denizli'de bir kadının öldüğü marketteki silahlı saldırıya ilişkin davanın...
        Denizli'de bir kadının öldüğü marketteki silahlı saldırıya ilişkin davanın...
        Çivril'de haber alınamayan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor
        Çivril'de haber alınamayan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor