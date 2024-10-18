Merkezefendi ilk galibiyetini arıyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Beşiktaş bu sezon ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, tüm Denizlili basketbolseverleri maçta takımlarının yanında olmaya davet etti.
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