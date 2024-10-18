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        Merkezefendi ilk galibiyetini arıyor

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:17
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        Merkezefendi ilk galibiyetini arıyor
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Beşiktaş bu sezon ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, tüm Denizlili basketbolseverleri maçta takımlarının yanında olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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