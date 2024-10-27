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        Denizli'de orman yangını 4'üncü gününde

        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde, Başkarcı Dağı'ndaki orman yangını, 4'üncü günde de devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:45
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        Denizli'de orman yangını 4'üncü gününde
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        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde, Başkarcı Dağı'ndaki orman yangını, 4’üncü günde de devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına sivil topluk kuruluşu üyeleri ve ekiplerle birlikte yaklaşık 600 kişi katılıyor. Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim'de saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede yayıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk gün yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahale edildi. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı. Önceki gün ve dünde alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararması ile dün hava müdahalesine son verildi. Bugün ise sabahtan helikopterler tekrar çalışmaya başladı. 6 helikopter, 25 arasöz, 8 iş makinesi, 12 ilk müdahale ve 715 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ayrıca ekiplerle birlikte sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 600 kişi de alevlerle mücadele ediyor.

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