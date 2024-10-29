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        Denizli'deki orman yangını 6'ncı gününde

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını 6'ncı gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:50
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        Denizli'deki orman yangını 6'ncı gününde
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını 6’ncı gününde sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda, 24 Ekim'de saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, 6’ncı gününde de sürüyor. Sarp, dik ve kayalık arazide devam eden orman yangını, 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracıyla söndürülmeye çalışılıyor. Havadan helikopterler alevlere su dökerken, karadan ise ekiplerin yangınla zorlu mücadelesi sürüyor. Çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de destek veriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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