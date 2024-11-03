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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Büyükçekmece Basketbol: 80-75

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat ParlakMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 20, Cook 12, Lomazs 8, Ayberk 9, Mclemore 11, Bleijenbergh 7, Shittu 10, Arca 3, Berke, İsmailBÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 24, Erdi 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan 2, Love 11, Yesukan Onar 2, Arda Berk1'İNCİ PERİYOT: 17-16İLK YARI: 44-313'ÜNCÜ PERİYOT: 62-545 FAUL: Mclemore (36.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 22:45 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:50
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Büyükçekmece Basketbol: 80-75
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 20, Cook 12, Lomazs 8, Ayberk 9, Mclemore 11, Bleijenbergh 7, Shittu 10, Arca 3, Berke, İsmail

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 24, Erdi 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan 2, Love 11, Yesukan Onar 2, Arda Berk

        1'İNCİ PERİYOT: 17-16

        İLK YARI: 44-31

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-54

        5 FAUL: Mclemore (36.05) (Merkezefendi Bld)

        BASKETBOL Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 80-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Konuk takım ise 1 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi Büyükçekmece Basketbol'da 24 sayı atan Yannick Franke oldu. Hollandalı basketbolcu 10 da ribaunt alarak double-double yaptı.

        Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyreği ev sahibi ekip 1 sayı üstün kapattı: 17-16. İkince periyotta konuk ekip Franke, Starks ve Love'ın 3 sayılık basketleriyle skor üretirken, Merkezfendi Belediyesi Basket ise Arca, Mclemore, Lomazs ve Cooper'ın dış atışlarıyla etkili olup soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 44-31.

        Üçüncü periyodun başında Denizli temsilcisi Ayberk'in 3'lüğü ile farkı 18 sayıya (49-31) kadar çıkardı. Franke'nin üst üste bulduğu 3'lüklerle skoru eriten (49-42) Büyükçekmece, 11-0'lık seri yakaladı. İki takımın da isabetli şutlar bulduğu çeyreği ev sahibi ekip 8 sayı üstün tamamladı: 62-54.

        Final periyoduna konuk takım 5-0'lık seriyle başlayıp farkı 3 sayıya indirdi: 62-59. Kalan bölümde daha dikkatli oynayan Merkezefendi Belediyesi Basket, parkeden zaferle ayrılmayı başardı: 80-75.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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