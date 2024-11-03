Merkezefendi Belediyesi Basket - Büyükçekmece Basketbol: 80-75
SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat ParlakMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 20, Cook 12, Lomazs 8, Ayberk 9, Mclemore 11, Bleijenbergh 7, Shittu 10, Arca 3, Berke, İsmailBÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 24, Erdi 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan 2, Love 11, Yesukan Onar 2, Arda Berk1'İNCİ PERİYOT: 17-16İLK YARI: 44-313'ÜNCÜ PERİYOT: 62-545 FAUL: Mclemore (36.
SALON:Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 20, Cook 12, Lomazs 8, Ayberk 9, Mclemore 11, Bleijenbergh 7, Shittu 10, Arca 3, Berke, İsmail
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 24, Erdi 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan 2, Love 11, Yesukan Onar 2, Arda Berk
1'İNCİ PERİYOT: 17-16
İLK YARI: 44-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-54
5 FAUL: Mclemore (36.05) (Merkezefendi Bld)
BASKETBOL Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 80-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Konuk takım ise 1 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi Büyükçekmece Basketbol'da 24 sayı atan Yannick Franke oldu. Hollandalı basketbolcu 10 da ribaunt alarak double-double yaptı.
Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyreği ev sahibi ekip 1 sayı üstün kapattı: 17-16. İkince periyotta konuk ekip Franke, Starks ve Love'ın 3 sayılık basketleriyle skor üretirken, Merkezfendi Belediyesi Basket ise Arca, Mclemore, Lomazs ve Cooper'ın dış atışlarıyla etkili olup soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 44-31.
Üçüncü periyodun başında Denizli temsilcisi Ayberk'in 3'lüğü ile farkı 18 sayıya (49-31) kadar çıkardı. Franke'nin üst üste bulduğu 3'lüklerle skoru eriten (49-42) Büyükçekmece, 11-0'lık seri yakaladı. İki takımın da isabetli şutlar bulduğu çeyreği ev sahibi ekip 8 sayı üstün tamamladı: 62-54.
Final periyoduna konuk takım 5-0'lık seriyle başlayıp farkı 3 sayıya indirdi: 62-59. Kalan bölümde daha dikkatli oynayan Merkezefendi Belediyesi Basket, parkeden zaferle ayrılmayı başardı: 80-75.
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