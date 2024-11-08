Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'de Aktaş takımından memnun

        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini geçen hafta evinde Büyükçekmece'yi yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, takımının yükselen performansından memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'de Aktaş takımından memnun
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini geçen hafta evinde Büyükçekmece'yi yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, takımının yükselen performansından memnun olduğunu söyledi. Aktaş, oyuncularının sergilediği mücadeleci ruhu ve disiplinli oyun anlayışını överek, "Son haftalarda oyuncularım gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Her biri takım için büyük bir sorumluluk alıyor ve sahada sonuna kadar mücadele ediyor. Hem hücumda hem de savunmada istikrarlı bir oyun sergileyen oyuncularım, takımın en büyük gücü oldu. Her biri, takım arkadaşlarına olan güveniyle sahada harika bir uyum göstermeye başladı. Bu şekilde ilerlediğimiz sürece çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Zafer Aktaş, her zaman yanlarında olan taraftarlarını da övüp onların destekleriyle hedefe ulaşacakları vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de öğrencilere yönelik gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Denizli'de öğrencilere yönelik gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Denizli'de karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
        Denizli'de karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
        Denizli'de bir kişi tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
        Denizli'de bir kişi tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
        Denizli'de yağma suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de yağma suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Denizlispor'da Mavioğlu ikna olmadı
        Denizlispor'da Mavioğlu ikna olmadı