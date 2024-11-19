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        Denizlispor'da kongre tarihleri netleşti

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşme hattında yer alan Denizlispor, olağanüstü genel kurul tarihlerini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:07
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        Denizlispor'da kongre tarihleri netleşti
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşme hattında yer alan Denizlispor, olağanüstü genel kurul tarihlerini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının tüzüğümüzün 10'uncu maddesi hükümleri doğrultusunda 04.12.2024 Çarşamba günü saat 18.00’de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 12.12.2024 Perşembe günü 18:00’de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda pandemi koşullarına uygun olarak yapılmasına karar verildi" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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