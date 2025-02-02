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        Denizli'de 7 katlı binada yangın (2)

        YANGINSÖNDÜRÜLDÜDenizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:55 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:00
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        Denizli'de 7 katlı binada yangın (2)
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        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ

        Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü. Dumandan hafif etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırılıp ayakta tedavi sonrası taburcu edildi. Yangının bodrum kattaki çamaşırhane bölümünde bulunan bir odada yer alan, elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.

        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, DHA)

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