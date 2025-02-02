Denizli'de 7 katlı binada yangın (2)
YANGINSÖNDÜRÜLDÜDenizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
YANGINSÖNDÜRÜLDÜ
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü. Dumandan hafif etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırılıp ayakta tedavi sonrası taburcu edildi. Yangının bodrum kattaki çamaşırhane bölümünde bulunan bir odada yer alan, elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, DHA)
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