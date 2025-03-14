Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

        DENİZLİ'de uyuşturucu operasyonunda 517 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi, gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL

        DENİZLİ'de uyuşturucu operasyonunda 517 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi, gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde bazı şüphelilerin 'bonzai' olarak bilinen sentetik kannabinoid sattığını belirledi. Jandarma Narkotik ekipleri kağıda emdirilen uyuşturucu maddeyi satan kişileri tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından jandarma narkotik ekipleri ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda kağıtlara emdirilmiş 517 bin 800 kullanımlık bonzai olarak bilenen sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 4 bin 400 lira uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 7 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun ele geçirilen miktar olarak son yılların en büyük operasyonu olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Denizli'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        Denizli'de makas atan sürücüye para cezası uygulandı
        Denizli'de makas atan sürücüye para cezası uygulandı
        Parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen öldü
        Parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen öldü
        Denizli'de hükümlüyü yakalayan bekçilere plaket
        Denizli'de hükümlüyü yakalayan bekçilere plaket