Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor : 99 - 93

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağırladığı Semt 77 Yalovaspor’u 99 – 93 yendi. Maçın ilk periyodunu 35-30 önde götüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi de 52 – 48 önde bitirdi. Üçüncü periyot ta da 73 – 65 önde olan Merkezefendi Belediyesi Basket, karşılaşmayı 99 – 93 kazanmayı bildi.

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