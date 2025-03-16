Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor : 99 - 93
SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga AkkuşoğluYUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 15, Vanwijn 17, Egehan Arna 16, McLemore 7, Moody 7, Arca Tüloğlu 2, Bleijenbergh 25, Newman 2, Akif Güven 8, Metin Türen,SEMT77 YALOVASPOR: Johnson 13, Kadir Bayram 12, Krampelj 6, Nichols 8, Sherfield 32, Griffin 7, Boran Güler, McConico, Peterka 10, Yiğit Onan 2, Ege Özçelik 31'İNCİ PERİYOT:: 35 - 30DEVRE: 52 - 483'ÜNCÜ PERİYOT: 73 - 65Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21.
SALON:Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 15, Vanwijn 17, Egehan Arna 16, McLemore 7, Moody 7, Arca Tüloğlu 2, Bleijenbergh 25, Newman 2, Akif Güven 8, Metin Türen,
SEMT77 YALOVASPOR: Johnson 13, Kadir Bayram 12, Krampelj 6, Nichols 8, Sherfield 32, Griffin 7, Boran Güler, McConico, Peterka 10, Yiğit Onan 2, Ege Özçelik 3
1'İNCİ PERİYOT:: 35 - 30
DEVRE: 52 - 48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73 - 65
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağırladığı Semt 77 Yalovaspor’u 99 – 93 yendi. Maçın ilk periyodunu 35-30 önde götüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi de 52 – 48 önde bitirdi. Üçüncü periyot ta da 73 – 65 önde olan Merkezefendi Belediyesi Basket, karşılaşmayı 99 – 93 kazanmayı bildi.
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