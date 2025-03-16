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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor : 99 - 93

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga AkkuşoğluYUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 15, Vanwijn 17, Egehan Arna 16, McLemore 7, Moody 7, Arca Tüloğlu 2, Bleijenbergh 25, Newman 2, Akif Güven 8, Metin Türen,SEMT77 YALOVASPOR​​​​​​​: Johnson 13, Kadir Bayram 12, Krampelj 6, Nichols 8, Sherfield 32, Griffin 7, Boran Güler, McConico, Peterka 10, Yiğit Onan 2, Ege Özçelik 31'İNCİ PERİYOT:: 35 - 30DEVRE: 52 - 483'ÜNCÜ PERİYOT: 73 - 65Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:42
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor : 99 - 93
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

        YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 15, Vanwijn 17, Egehan Arna 16, McLemore 7, Moody 7, Arca Tüloğlu 2, Bleijenbergh 25, Newman 2, Akif Güven 8, Metin Türen,

        SEMT77 YALOVASPOR​​​​​​​: Johnson 13, Kadir Bayram 12, Krampelj 6, Nichols 8, Sherfield 32, Griffin 7, Boran Güler, McConico, Peterka 10, Yiğit Onan 2, Ege Özçelik 3

        1'İNCİ PERİYOT:: 35 - 30

        DEVRE: 52 - 48

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 73 - 65

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağırladığı Semt 77 Yalovaspor’u 99 – 93 yendi. Maçın ilk periyodunu 35-30 önde götüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi de 52 – 48 önde bitirdi. Üçüncü periyot ta da 73 – 65 önde olan Merkezefendi Belediyesi Basket, karşılaşmayı 99 – 93 kazanmayı bildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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