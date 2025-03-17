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        Denizlispor kaybetmiyor

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kurtuluş savaşı veren Denizlispor, Play-Off hattındaki Zonguldakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:45
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        Denizlispor kaybetmiyor
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kurtuluş savaşı veren Denizlispor, Play-Off hattındaki Zonguldakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Grupta 2 Şubat'taki Polatlı 1926 deplasmanından beri kaybetmeyen yeşil-siyahlı ekip, bu periyotta 9 puan topladı. Evindeki son 2 maçı kazanıp, deplasmanda kazanamasa da 3 maçtır puan almayı başaran Denizli 16 puana ulaştı. Denizlispor, Zonguldakspor beraberliğine rağmen grupta Büyükçekmece Tepecikspor'un İzmir Çoruhlu FK'yı 4-1 yenmesiyle averajla yine düşme hattına geriledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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