Denizlispor - Sebat Gençlikspor: 1-2
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde Sebat Gençlikspor'a 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde Sebat Gençlikspor'a 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 27'nci dakikada konuk ekipten Ramazan'ın golüyle yenik duruma düşen ev sahibi 38'inci dakikada Alaattin'le beraberliği yakaladı. İkinci yarıda 80'inci dakikada Samet Bulut'un golü Sebat Gençlikspor'a galibiyeti getirdi. Denizlispor bu skorla son 6 maça 16 puanla kurtuluş hattının 3 puan gerisinde düşme potasında girdi.
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