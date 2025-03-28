Merkezefendi seriyi sürdürme peşinde

BASKETBOL Süper Ligi'nde bitime 8 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Darüşşafaka'yı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Aylarca dibe demir attıktan sonra çıkışa geçen Denizli temsilcisi evindeki son 3 maçını kazanmıştı. Merkezefendi'nin bitime 8 hafta kala toplamda 6 galibiyeti, Darüşşafaka'nın ise 7 galibiyeti var.

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