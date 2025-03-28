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        Merkezefendi seriyi sürdürme peşinde

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bitime 8 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Darüşşafaka'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:06
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        Merkezefendi seriyi sürdürme peşinde
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bitime 8 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Darüşşafaka'yı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Aylarca dibe demir attıktan sonra çıkışa geçen Denizli temsilcisi evindeki son 3 maçını kazanmıştı. Merkezefendi'nin bitime 8 hafta kala toplamda 6 galibiyeti, Darüşşafaka'nın ise 7 galibiyeti var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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