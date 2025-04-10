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        Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal'a son görev

        TÜRK futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal (84), Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:40
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        Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal'a son görev
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        TÜRK futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal (84), Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de hayatını kaybetti. Bahriye Yanal'ın cenazesinin bugün Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedildi. Teknik direktör Ersun Yanal cenazede kendisini yalnız bırakmayan yakınlarının taziyelerini kabul etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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