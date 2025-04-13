Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor - Mardin 1969 Spor: 1-1

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, 28'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Mardin 1969 ile 1-1 berabere kalarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor - Mardin 1969 Spor: 1-1
        ABONE OL

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, 28'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Mardin 1969 ile 1-1 berabere kalarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Mardin ekibi maçın 5'inci dakikasında Umut Dilek'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Denizli temsilcisi bu gole 57'nci dakikada Deniz Kodal ile yanıt verdi: 1-1.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Üst üste 4'üncü beraberliğini alan Denizlispor son 2 haftaya 20 puanla kümede kalma barajının 2 puan gerisinde 15'inci sırada girdi. Liderliği Sebat Gençlik'e kaptıran Mardin 1969 ise 61 puana ulaşıp averajla 2'nci sıraya geriledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Denizli'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
        Denizli'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
        Denizli'de kamyonetin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de kamyonetin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı bir kişiyi yaraladı
        Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı bir kişiyi yaraladı
        Denizli'nin yetenekleri "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasında hünerlerini...
        Denizli'nin yetenekleri "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasında hünerlerini...
        Denizlispor'da Taş'tan destek çağrısı
        Denizlispor'da Taş'tan destek çağrısı
        Denizli'de kar yağışı etkili oluyor
        Denizli'de kar yağışı etkili oluyor