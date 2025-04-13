Denizlispor - Mardin 1969 Spor: 1-1

3'üncüLig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, 28'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Mardin 1969 ile 1-1 berabere kalarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Mardin ekibi maçın 5'inci dakikasında Umut Dilek'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Denizli temsilcisi bu gole 57'nci dakikada Deniz Kodal ile yanıt verdi: 1-1.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.