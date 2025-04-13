Denizlispor - Mardin 1969 Spor: 1-1
3'üncüLig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, 28'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Mardin 1969 ile 1-1 berabere kalarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi.
3'üncüLig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, 28'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Mardin 1969 ile 1-1 berabere kalarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Mardin ekibi maçın 5'inci dakikasında Umut Dilek'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Denizli temsilcisi bu gole 57'nci dakikada Deniz Kodal ile yanıt verdi: 1-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Üst üste 4'üncü beraberliğini alan Denizlispor son 2 haftaya 20 puanla kümede kalma barajının 2 puan gerisinde 15'inci sırada girdi. Liderliği Sebat Gençlik'e kaptıran Mardin 1969 ise 61 puana ulaşıp averajla 2'nci sıraya geriledi.
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