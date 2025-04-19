Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi bırakmış (2)
TUTUKLANDIDenizli'ninMerkezefendi ilçesinde, kara yolu kenarındaki çöp konteyneri içinde ölü bulunan yeni doğmuş bebeğin, annesi Ayşegül S.
TUTUKLANDI
Denizli'ninMerkezefendi ilçesinde, kara yolu kenarındaki çöp konteyneri içinde ölü bulunan yeni doğmuş bebeğin, annesi Ayşegül S. (25) tarafından atıldığı ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan anne Ayşegül S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ramazan/ÇETİN/MERKEZEFENDİ (Denizli),
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