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        Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi bırakmış (2)

        TUTUKLANDIDenizli'ninMerkezefendi ilçesinde, kara yolu kenarındaki çöp konteyneri içinde ölü bulunan yeni doğmuş bebeğin, annesi Ayşegül S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:20
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        Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi bırakmış (2)
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        TUTUKLANDI

        Denizli'ninMerkezefendi ilçesinde, kara yolu kenarındaki çöp konteyneri içinde ölü bulunan yeni doğmuş bebeğin, annesi Ayşegül S. (25) tarafından atıldığı ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan anne Ayşegül S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Ramazan/ÇETİN/MERKEZEFENDİ (Denizli),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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