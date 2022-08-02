Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 550 internet sitesi erişime kapatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Geçen ay yapılan çalışmalar sonucu müstehcen içerikli 275, yasa dışı bahis içerikli 245, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 22 ve uyuşturucuyu övücü içerik barındıran 8 site belirlendi.

Jandarmanın yürüttüğü işlemler sonucu 550 sitenin erişime kapatılması sağlandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.