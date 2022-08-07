26. Kaledavaz Biber Festivali yapıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde coğrafi işaret tesciline sahip Kale biberi, 26'ıncısı düzenlenen Kaledavaz Biber Festivali'yle tanıtıldı.



Festival kapsamında Çarşı Meydanı'nda mehteran gösterisi sunuldu.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, festival açılışında yaptığı konuşmada bin yıldır toprakları işleyen, yeşerten insanların çocukları olarak çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılığını alması için çalıştıklarını söyledi.

Bölge halkının geçim kaynağı olan biber tarımını geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sağınç "Çiftçimizin ürününün gerçek değerini bulması, ekonomik anlamda kalkınması, bugün yaşamış oldukları sıkıntıları gelecekte yaşamaması için gayret göstermekteyiz." diye konuştu.

Festivalde düzenlenen en iyi biber yarışmasında Demirciler Mahallesi'nden Özcan Karauzun en iyi biberi yetiştiren üretici olarak seçildi.

Festivale AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, MHP İl Başkanı Yusuf Garip ve AK Parti İlçe Başkanı Bilal Tıkım da katıldı.



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