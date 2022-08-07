26. Kaledavaz Biber Festivali yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

26. Kaledavaz Biber Festivali yapıldı

AA

26. Kaledavaz Biber Festivali yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde coğrafi işaret tesciline sahip Kale biberi, 26'ıncısı düzenlenen Kaledavaz Biber Festivali'yle tanıtıldı.

Festival kapsamında Çarşı Meydanı'nda mehteran gösterisi sunuldu.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, festival açılışında yaptığı konuşmada bin yıldır toprakları işleyen, yeşerten insanların çocukları olarak çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılığını alması için çalıştıklarını söyledi.

Bölge halkının geçim kaynağı olan biber tarımını geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sağınç "Çiftçimizin ürününün gerçek değerini bulması, ekonomik anlamda kalkınması, bugün yaşamış oldukları sıkıntıları gelecekte yaşamaması için gayret göstermekteyiz." diye konuştu.

Festivalde düzenlenen en iyi biber yarışmasında Demirciler Mahallesi'nden Özcan Karauzun en iyi biberi yetiştiren üretici olarak seçildi.

Festivale AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, MHP İl Başkanı Yusuf Garip ve AK Parti İlçe Başkanı Bilal Tıkım da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnafın seferber olup, otomobilin altında çıkardığı köpek kurtarılamadı
YEREL HABERLER Esnafın seferber olup, otomobilin altında çıkardığı ...
Pamukkale yaz sıcaklarında da turistlerin gözdesi
YEREL HABERLER Pamukkale yaz sıcaklarında da turistlerin gözdesi
Denizli'de sulama kanalına düşen otomobili itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Denizli'de sulama kanalına düşen otomobili itfaiye ...
Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda
YEREL HABERLER Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda
Özhaseki: Bir araya geldikleri 7'li grup, sokakta birbirlerini görseler selam vermezler
YEREL HABERLER Özhaseki: Bir araya geldikleri 7'li grup, sokakta ...
AK Parti'li Özhaseki, Denizli'de partililere seslendi:
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki, Denizli'de partililere ...
Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde yaşayacak
YEREL HABERLER Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde ...
Yeni bulduğu endemik bitkiye ölen eşinin ismi verildi
YEREL HABERLER Yeni bulduğu endemik bitkiye ölen eşinin ismi verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.