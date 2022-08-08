Denizli'de hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin eski belediye başkanlarından Ziya Tıkıroğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti.
1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yapan Tıkıroğlu, dün evinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Tıkıroğlu için Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Törene Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Tıkıroğlu'nun yakınları katıldı.
Tıkıroğlu'nun cenazesi tören sonrası Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.