TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mutlu günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mutlu günü

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mutlu günü

DENİZLİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelecek hafta dünyaevine girecek oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ve gelini Ayşegül Akbulut için ilk evlilik merasimi Denizli'de yapıldı.

Mehmet Selahaddin ile Ayşegül Akbulut'un evliliklerinin ilk adımı, gelinin akrabalarının bulunduğu Denizli'de atıldı.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız, Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör katıldı.

Çiftin nikah merasiminin gelecek hafta İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin ...
Denizli'de yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
YEREL HABERLER Denizli'de yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
Merkezefendi'de yabancılar geldi
YEREL HABERLER Merkezefendi'de yabancılar geldi
Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında 
YEREL HABERLER Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında 
Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz
YEREL HABERLER Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de ...
Denizlispor'da 3 isim ilk hafta maçına yetişmiyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da 3 isim ilk hafta maçına yetişmiyor
Denizlispor'da Lopes dönüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Lopes dönüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.