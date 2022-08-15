Denizli'de kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, beton kanalizasyon borusu içinde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede bir yolun altından köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kanalizasyon borusu içine sıkıştığı belirlenen köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri önce yoldaki kaldırım taşlarını söktü.

Daha sonra toprağı kazarak beton boruya ulaşan ekipler delici aletle kırım işlemi yaptı.

İtfaiye eri tarafından çıkarılan köpek, veterinere teslim edildi.

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