Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ve Honaz ilçelerinde, hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale ilçesinde meydana gelen motosiklet ve Honaz'da da tomruk hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında hırsızlık zanlısı 4 kişi gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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