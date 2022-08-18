Kale biberinin üretim alanı yurt dışından gelen taleple genişliyor

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DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Kale ilçesinde, mikroklima özelliği gösteren bölgelerde yetiştirilen tescilli Kale biberinde üretim alanı, ürüne yurt dışından da talep gelmesi nedeniyle bu yıl bin dekara kadar çıktı.

Genellikle ilçeye bağlı Alanyurt, Demirciler, Gökçeören, Habibler ve Özlüce mahallelerini içine alan Akçay Havzası'nda ekilen Kale biberi, kendine has yapısı ve aromasıyla dikkati çekiyor.

Geçmiş yıllarda çiftçilerin kendi ihtiyaçları için küçük alanlarda yetiştirdiği Kale biberine talep, tescil ve tanıtım çalışmalarının ardından arttı. Geçen sene 800 dekar olan üretim alanı bu yıl bin dekara çıkarken, 2021'de 1900 ton olan rekoltenin bu yıl 2 bin 500 tona yükselmesi bekleniyor.

Hasadı temmuz ayında başlayan ve kasım ayına kadar süren bibere yönelik talep ve üretimdeki artış çiftçiyi memnun ediyor. İmece usulü toplandıktan sonra ipe dizilerek kurutulan biberler, acı veya tatlı sos, salça, pul biber ve toz biber olarak kullanılıyor.

Kale-Muğla yolu üzerindeki restoranlarda sergilenen biberler, artık yurt dışına da satılıyor. Geçen yıl Fransa'ya gönderilmeye başlanan biber için bu sezon Almanya, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan sipariş alındı.

Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın, AA muhabirine, bu yıl olumlu hava koşullarının da etkisiyle verimin iyi olduğunu söyledi.

Ender bir türe sahip olduklarını belirten Saygın, haftada 3-4 kez ürün alındığını ifade etti. Kale biberinin tanıtımı için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Saygın, şöyle dedi:

"Ülkemizin 3 tescilli biberinden birine sahibiz. Bu sezon yaklaşık 2 bin 500 ton yaş biber bekliyoruz. Güzel bir sezon geçiriyoruz, üretici de memnun alıcı da. Geçen yıl satışta Fransa'ya başlangıç yaptık, Avrupa'daki başka ülkelerden de talep var. Şu anda Muğla, İzmir ve Aydın'dan sürekli alıcı buluyoruz. Yaş ve kurusunu tüketiyoruz. Biberimiz 3 damarlı ve 2'si tatlı birisi acı. Bu nedenle tatlı bir acılığa sahip. Yurt dışından gelen taleple üretimimiz her yıl artıyor."

Üretici Mevlüt Mustak da bu yıl 10 dönüm araziye biber ektiğini, ailesinin geçimini bu üründen sağladığını ve verimden memnun olduklarını ifade etti.

Biber ihracatçısı Bilal Tıkım, Kale biberinin yavaş yavaş yurt dışına açıldığını söyledi.

Geçen yıl ilk kez Fransa'ya ürün gönderildiğini belirten Tıkım, "Almanya, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan biber talebinde bulundular. Hatta ülkemizdeki bazı oteller bu biberi yurt dışından gelen müşterilerine sunuyor." diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıldır biber hasat ettiğini dile getiren Rahime Tıkım da "Günde 100 dizim biber yapıyorum. İğneyi biberin sapından geçirerek ipe diziyoruz. Yaklaşık 1 ayda kuruyor. Bu biberleri marketimizde pazarlıyoruz. Kurusunu, yaşını satıyoruz. Her lezzeti farklı." dedi.





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