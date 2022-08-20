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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

AA

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Güngör Erdem idaresindeki 20 JA 069 plakalı minibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı 20 BAY 27 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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