Denizli'de 9 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi, hastanede öldü

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 14 Ağustos'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Sümer Mahallesi'ndeki İzmir Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Coşkun Karaman, bugün yaşamını yitirdi.



Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Coşkun Karaman idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, 14 Ağustos'ta İzmir Bulvarı'ndaki kontrollü kavşakta Muzaffer Tengiz yönetimindeki 20 ALL 20 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yolculardan Halil İbrahim İri yaşamını yitirmişti.

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