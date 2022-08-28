Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 9 kişi yaralandı.

Eyüp K. idaresindeki 16 AFA 838 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde seyir halindeyken Uğur Mumcu Caddesi'nden gelen polis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü polis memuru M.K. ile araçta bulunan ve ifadelerinin alınması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen A.Ö, T.D, M.D, M.A ile diğer otomobildeki sürücü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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