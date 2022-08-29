Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda antika olduğu tahmin edilen tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde yaşayan U.A'nın (46) silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada antika olduğu tahmin edilen değişik çaplarda 5 ruhsatsız toplu tabanca, 1 ruhsatsız yivli mavzer tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kama ve hançer ele geçirildi.

Silahlar, incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.