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Denizli'de Çürüksu Sulama Projesi ile 35 bin 700 dekar alan suyla buluşacak

AA

Denizli'de Çürüksu Sulama Projesi ile 35 bin 700 dekar alan suyla buluşacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Çürüksu Sağ Sahil Yenileme Projesi'nin tamamlanmasıyla 35 bin 700 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Denizli ve ilçelerinde yürütülen sulama projelerinin tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme işi kapsamında toplam 14 bin 716 metre borunun döşeneceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 3 bin 660 metre borunun döşemesi tamamlandı. Kalan 11 bin 56 metresinde boru döşeme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İmalat çalışmalarının hızla devam ettiği işte ilk etapta yıl sonuna kadar 19 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Sulama projesinin tamamının faaliyete geçmesiyle de Irlıganlı, Eldenizli, Yeniköy, Küçükdere ve Kocadere mahallelerinde 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca milli ekonomiye 57 milyon 120 bin lira ek gelir artışı sağlanacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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