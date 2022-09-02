Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Bandırmaspor karşısıda galibiyet bekliyor:

Hakim ve savcı başvuruları ne zaman başlayacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, Bandırmaspor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle lige istedikleri gibi başlangıç yapamadıklarını dile getirdi.

Ligin henüz başında olduklarını aktaran Uz, şu görüşlerini paylaştı:

"Yaşadığımız puan kayıplarını telafi edeceğiz. Hocamız ve takımımıza her zaman güveniyoruz. Pazar günü oynayacağımız Bandırmaspor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan tribünleri doldurarak bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini bekliyoruz. Taraftarlarımızın fedakarlığına elimizden geldiğince karşılık vermeye çalışıyoruz. Onlara vereceğimiz en güzel hediyenin de 3 puan olduğunu biliyoruz. Tribündeki destek ve saha içindeki mücadelemizle galibiyete ulaşacağız."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.