Denizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye oldu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde aralarında Gelecek Partisinden istifa eden ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu 76 kişi törenle Büyük Birlik Partisine (BBP) katıldı.

BBP Çivril İlçe Başkanı Erhan Taşdemir, Kıralan Mahallesi meydanındaki katılım töreninde yaptığı konuşmada, Gelecek Partisi Çivril İlçe Başkanı Servet Akosman ve yönetim kurulu üyelerinin partilerinden istifa ederek yakalarına BBP rozeti taktıklarını söyledi.

Partilerine yeni üye kazandırmaya devam ettiklerini belirten Taşdemir, "Ayrıca Kıralan Mahallemizde toplamda 60 vatandaşımız ailemize katıldı. Gelecek Partisinden partimize katılan yeni üyelerimizle birlikte 76 yeni üyemize İl Başkanımız İsmail Karateke tarafından rozetleri takıldı. Büyük Birlik ailemize katılan üyelerimize hoş geldiniz diyor ailemizin büyümeye devam ettiğini belirtmek istiyorum." dedi.

Törende Taşdemir'e Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından gönderilen üstün hizmet plaketi BBP Denizli İl Başkanı Karateke tarafından verildi.



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