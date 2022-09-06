Depremde hasar gören mahallenin duvarları kadın muhtarın çabasıyla renklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde hasar gören mahallenin duvarları kadın muhtarın çabasıyla renklendi

AA

Depremde hasar gören mahallenin duvarları kadın muhtarın çabasıyla renklendi

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 3 yıl önce meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yıprattığı duvarlar, mahallenin kadın muhtarı ve bir resim öğretmeninin özverili çalışmalarıyla güzelleşti.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Yeniköy Mahallesi'ndeki evler, geçen sürede yıkılıp yeniden yapıldı. Bazı binalar ise onarıldı. Onarım gerektirmeyen bazı evlerin duvarlarındaki çatlaklar ise hala varlığını koruyor.

Depremden bir hafta sonra yapılan seçimlerde muhtarlığı kazanan 37 yaşındaki dört çocuk annesi Elmas Abut, 300 kişinin yaşadığı 100 haneli mahallesinden depremin izlerini silmek için çalışma başlattı. Sosyal medyada gördüğü duvar resimlerinden etkilenen Abut, mahalledeki duvarlarda bu resimleri görmeyi hayal etti.

Belediye ve İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğüyle görüşen Abut, halk eğitimi merkezinde görevli resim öğretmeni Usluhan Yılmaz ile depremden az zarar gören duvarları tuvale çevirdi. Usluhan Yılmaz, yağlı boya ve "airbrush" adı verilen havalı püskürtme tekniğiyle duvarlara resimler çizmeye başladı.

Her evin duvarına o evde yaşayan kişinin isteği şekiller, figürlerin çizildiği projede şu ana kadar 22 evin duvarı resimlerle süslendi.

- Depremin izlerini silmek istedi

Muhtar Elmas Abut, AA muhabirine, projeyi depremin izlerini silmek ve mahallenin tanıtımını yapabilmek için hayata geçirdiğini söyledi.

Küçük bir mahallede yaşadıklarını ve öne çıkacak başka bir yönlerinin olmadığı için duvarları resimlerle kaplamayı düşündüğünü kaydeden Abut, "Seçildikten sonra mahalleme katkıda bulunmam gerektiğini düşündüm. Bu tarz resimleri başka yerlerde görüyordum. Halk Eğitimle irtibata geçtim. Birkaç tane resmi kendim çizdirdim. Sonrasında sosyal medya hesabımdan bunları paylaştım, 'siz de duvarlarınıza can vermek istiyorsanız benimle iletişime geçin' dedim." ifadelerini kullandı.

Abut, mahallede gelen talep üzerine boş duvarın kalmayacağını düşündüklerini belirterek, duvar resimlerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir evin duvarına yapılacak resmi kendisinin seçtiğini anlatan Abut, "Duvardaki eli kınalı kız çocuğu 13 yaşında, Diyarbakır'da. Sosyal medyadan görmüştüm onu da. Kız çocukları okusun istiyorum. Küçük yaşta evlendirilmişti. Böylelikle bir mesaj vermek istedim. Her resmin bir hikayesi var." dedi.

Resim öğretmeni Usluhan Yılmaz da yaklaşık 15 gündür mahallede duvar resmi yaptıklarını anlatarak, "22 tane duvar resmi yaptık büyüklü küçüklü. Fırçayla başladık ilk başta. Duvarlar pürüzlü olunca da havalı püskürtme yöntemine geçtik. Şu an izlenimler çok güzel. Yoldan geçen insanlar durup fotoğraf çektiriyor. Bu da bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

- 3 kızının portresini duvara çizdirdi

Evinin duvarına torunun resmini çizdiren 65 yaşındaki Gülçiçek Biçer de torununu çok sevdiği için onun resmini yaptırdığını anlattı.

70 yaşındaki İbrahim Biçer ise muhtarın yaptırdığı uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Evinin duvarına 3 kızının portesini yaptıran Ali Asmadili ise hasta olduğu zamanlarda kızlarının kendisine çok iyi baktığını ve onlara jest olması için duvarına onların resmini çizdirdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye oldu
YEREL HABERLER Denizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye oldu
Çivril'de tarihi mezar taşları kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Çivril'de tarihi mezar taşları kayıt altına alınıyor
Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsünün çarpıştığı ...
Denizlispor karalar bağladı
YEREL HABERLER Denizlispor karalar bağladı
Merkezefendi'nin ilk hedefi ligde kalmak
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin ilk hedefi ligde kalmak
Altaş Denizlispor - Beyçimento Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Beyçimento Bandırmaspor ...
Altaş Denizlispor - Beyçimento Bandırmaspor: 0-1
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Beyçimento Bandırmaspor: 0-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Denizli'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü ...
Çivril'de badem hasadına başlandı
YEREL HABERLER Çivril'de badem hasadına başlandı
Pamukkale'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64'lük artış
YEREL HABERLER Pamukkale'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64'lük artış
Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede ...
Denizli'de yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizli'de yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye ...
Denizli'de paraşüt kazasında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de paraşüt kazasında bir kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.