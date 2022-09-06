Depremde hasar gören mahallenin duvarları kadın muhtarın çabasıyla renklendi

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DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 3 yıl önce meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yıprattığı duvarlar, mahallenin kadın muhtarı ve bir resim öğretmeninin özverili çalışmalarıyla güzelleşti.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Yeniköy Mahallesi'ndeki evler, geçen sürede yıkılıp yeniden yapıldı. Bazı binalar ise onarıldı. Onarım gerektirmeyen bazı evlerin duvarlarındaki çatlaklar ise hala varlığını koruyor.

Depremden bir hafta sonra yapılan seçimlerde muhtarlığı kazanan 37 yaşındaki dört çocuk annesi Elmas Abut, 300 kişinin yaşadığı 100 haneli mahallesinden depremin izlerini silmek için çalışma başlattı. Sosyal medyada gördüğü duvar resimlerinden etkilenen Abut, mahalledeki duvarlarda bu resimleri görmeyi hayal etti.

Belediye ve İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğüyle görüşen Abut, halk eğitimi merkezinde görevli resim öğretmeni Usluhan Yılmaz ile depremden az zarar gören duvarları tuvale çevirdi. Usluhan Yılmaz, yağlı boya ve "airbrush" adı verilen havalı püskürtme tekniğiyle duvarlara resimler çizmeye başladı.

Her evin duvarına o evde yaşayan kişinin isteği şekiller, figürlerin çizildiği projede şu ana kadar 22 evin duvarı resimlerle süslendi.

- Depremin izlerini silmek istedi

Muhtar Elmas Abut, AA muhabirine, projeyi depremin izlerini silmek ve mahallenin tanıtımını yapabilmek için hayata geçirdiğini söyledi.

Küçük bir mahallede yaşadıklarını ve öne çıkacak başka bir yönlerinin olmadığı için duvarları resimlerle kaplamayı düşündüğünü kaydeden Abut, "Seçildikten sonra mahalleme katkıda bulunmam gerektiğini düşündüm. Bu tarz resimleri başka yerlerde görüyordum. Halk Eğitimle irtibata geçtim. Birkaç tane resmi kendim çizdirdim. Sonrasında sosyal medya hesabımdan bunları paylaştım, 'siz de duvarlarınıza can vermek istiyorsanız benimle iletişime geçin' dedim." ifadelerini kullandı.

Abut, mahallede gelen talep üzerine boş duvarın kalmayacağını düşündüklerini belirterek, duvar resimlerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir evin duvarına yapılacak resmi kendisinin seçtiğini anlatan Abut, "Duvardaki eli kınalı kız çocuğu 13 yaşında, Diyarbakır'da. Sosyal medyadan görmüştüm onu da. Kız çocukları okusun istiyorum. Küçük yaşta evlendirilmişti. Böylelikle bir mesaj vermek istedim. Her resmin bir hikayesi var." dedi.

Resim öğretmeni Usluhan Yılmaz da yaklaşık 15 gündür mahallede duvar resmi yaptıklarını anlatarak, "22 tane duvar resmi yaptık büyüklü küçüklü. Fırçayla başladık ilk başta. Duvarlar pürüzlü olunca da havalı püskürtme yöntemine geçtik. Şu an izlenimler çok güzel. Yoldan geçen insanlar durup fotoğraf çektiriyor. Bu da bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

- 3 kızının portresini duvara çizdirdi

Evinin duvarına torunun resmini çizdiren 65 yaşındaki Gülçiçek Biçer de torununu çok sevdiği için onun resmini yaptırdığını anlattı.

70 yaşındaki İbrahim Biçer ise muhtarın yaptırdığı uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Evinin duvarına 3 kızının portesini yaptıran Ali Asmadili ise hasta olduğu zamanlarda kızlarının kendisine çok iyi baktığını ve onlara jest olması için duvarına onların resmini çizdirdiğini söyledi.

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