Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlenecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "Boğa Güreşi Şampiyonası" düzenleneceği bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde pazar günü yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşleri etkinliğinin yapılacağı kaydedildi.

Denizli'nin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin illerinden 80 boğanın katılacağı organizasyonda baş, baş üstü, süper baş, yıldızlar baş, süper baş üstü ve yıldızlar baş üstü kategorilerinde mücadelelerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ücretsiz yapılacak etkinliğe Denizlilileri davet etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.