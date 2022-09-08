Denizli spor organizasyonlarında marka kent olmayı hedefliyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye'de yapılacak tüm spor organizasyonlarına ev sahibi yapmaya talip olduklarını söyledi.

İlman, Pamukkale ilçesindeki Seyir Tepesi Sosyal Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuru yapan 4 bin 453 öğrencilerin tamamının yerleştiğini söyledi.

Şu an bin 150 kişilik boş yatak daha olduğunu ifade eden İlman, "Yapılacak ek yerleştirmelerinden de gelecek öğrencilerin hepsini alabilecek durumdayız." dedi.

İlman, başvuru yapan hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını kaydederek, "Hepsini yurtlarımıza yerleştirdik. Yurt hizmeti önemli hizmetlerden birisi. Çünkü yurtta verilen sosyal imkanlar öğrencilerin daha iyi bir öğrenim süreci geçirmesini sağlıyor. Yurtlarımızda en yüksek ücret 420 lira, öğrencilerimize aylık verdiğimiz yemek yardımı ise 750 lira." diye konuştu.

Türkiye genelindeki yapılacak spor organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini dile getiren İlman, şöyle devam etti:

"Denizli spor organizasyonlarında marka kent olmalı. Bu anlamda organizasyonun büyüğü küçüğü demiyoruz. Tüm yarışmalara ev sahipliği yapmaya talibiz. Burada yapılacak bir organizasyon sayesinde Denizli'ye en az 300 kişi geliyor ve 3-4 gün burada kalıyor. Bu da kentin tanıtımını arttırıyor, aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor."

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