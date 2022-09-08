Denizli'de ortaokul öğrencileri PAÜ Orman Okulunda buluşuyor

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DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) TÜBİTAK projesi kapsamında ortaokul öğrencileri, PAÜ Orman Okulunda etkinliklere katılıyor.

TÜBİTAK'ın "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında desteklenen "Doğada Serüven Başlıyor Orman Okulu" adlı proje, kampüs içindeki botanik bahçesinde 5 Eylül'de başladı.

PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici AA muhabirine, 20 eğitmenin katıldığı projenin 5 ve 6. sınıf öğrencilerini kapsadığını söyledi.

Ekici, projenin farklı nedenlerden dolayı doğadan kopuk yetişmek zorunda kalan öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan orman okulunda hem kendini hem çevresini tanıma fırsatı yakalamasını, çevreye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade ederek, doğayı sevenin insanı da seveceğini belirtti.



Okulda orman yangını tatbikatı, ilk yardım eğitimi, hayvanları, bitkileri, böcekleri ve doğayı tanıma gibi eğitim etkinlikler yapılıyor.

Program 11 Eylül'de sona erecek



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