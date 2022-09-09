GÜNCELLEME 2 - Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Kale ilçesindeki Muslugüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 11 helikopter ve 5 uçağın yanı sıra Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor.

Bölgede AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekletiliyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AA muhabirine, saat 14.30 civarında Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında yangının çıktığını söyledi.

Ekiplerin alevlere müdahale ettiğini anlatan Çetinkaya, "Muhtemelen insan eliyle başlayan yangına müdahale etmeye çalışıyoruz. Dere yatağındaki nokta çok sarp olduğu için ancak hava araçlarıyla direkt müdahale ederek, yollardan da hortum çekerek ulaşabildiğimiz noktaları söndürmeye başladık." ifadesini kullandı.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ise bütün ekiplerin yangını söndürmek için çalıştığını dile getirdi.

- Yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının ardından orman, itfaiye ekipleri ile helikopter ve uçakların bölgeye sevk edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve il müdürlüklerimizden 128 araç ve 452 personel yangın bölgesinde çalışmalarını yürütmektedir. Aydın, Muğla, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den takviye araç ve personel yangına müdahale etmek üzere yola çıkmıştır. Devletimizin tüm birimleri araç ve personeli ile halkımızın cansiperane desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alınmıştır."





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