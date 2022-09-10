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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de av sırasında tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA

Denizli'de av sırasında tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir kişi, ava gittiği arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yuvaköy Mahallesi'nde ikamet eden Nurettin Çevik ve Şahin Ayyıldız, bıldırcın avına çıktı.

Sazlıkların içinde olduğu sırada arkadaşı Ayyıldız'ın tüfeğini ateşlemesi sonucu yüzünden yaralanan Çevik, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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