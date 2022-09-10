Denizli'de av sırasında tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir kişi, ava gittiği arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.



Alınan bilgiye göre Yuvaköy Mahallesi'nde ikamet eden Nurettin Çevik ve Şahin Ayyıldız, bıldırcın avına çıktı.



Sazlıkların içinde olduğu sırada arkadaşı Ayyıldız'ın tüfeğini ateşlemesi sonucu yüzünden yaralanan Çevik, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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