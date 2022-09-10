Denizli'de orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda yeni bir yangın başladı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda bir orman yangını daha çıktı.

Künar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonrası bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve yer ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp arazideki yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Yangın çıkan alanın, dün 14.48'de Muslugüme Mahallesi sınırları içinde çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen yangının etkili olduğu bölgeye yakın olduğu belirtildi.





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